Cursinho pré-vestibular Educafro Poços de Caldas 2025 abre inscrições nesta segunda-feira, 24

As inscrições para a turma de 2025 do cursinho pré-vestibular comunitário Educafro Poços de Caldas começam hoje, segunda-feira, 24 de março. Neste ano o pré-vestibular do Educafro volta para o centro e as aulas acontecerão numa sala cedida pela Criativa Idade Sistema Educacional. Portanto, as inscrições, que são gratuitas, serão das 19:00 às 22:00, na Criativa Idade, situada à Rua Dr. Francisco Faria Lobato, 152, popularmente conhecida como a “Rua dos Hotéis”. Para efetuar a inscrição o candidato deverá levar uma foto 3×4, cópias dos comprovantes de renda familiar e cópias do comprovante de escolaridade (histórico escolar ou diploma do ensino médio).

As atividades são presenciais e as aulas terão início em 31 de março. O curso é destinado a estudantes de baixa renda provenientes do ensino médio da escola pública ou com bolsa integral em escolas particulares. A seleção será feita em 29 de março, quando serão convocados os selecionados, seguindo não só critérios socioeconômicos, mas também étnicos e de idade; ou seja, ser negro, indígena, LGBTQIAPN+ e/ou estar há mais tempo longe das salas de aula conta para ser selecionado prioritariamente, pois o curso tem caráter inclusivo.

Apesar de ser formalmente ligado aos franciscanos, o curso é laico, não sendo a religião, ou mesmo a ausência dela, critério para a seleção. Todos os professores e coordenadores são voluntários. “As aulas dos professores da Educafro Poços foram fundamentais para minha aprovação na faculdade e uma experiência excelente de aprendizado. Com certeza, sem a orientação deles, não teria conseguido uma boa nota no Enem e cometeria erros em muitas questões”, conta Anna Júlia Verni Elias, que neste ano foi aprovada em primeiro lugar, com bolsa integral, em Gastronomia na Faculdade Estácio de Florianópolis.

O Educafro é um movimento social que atua em rede e foi fundado pelo Frei David Santos na Baixada Fluminense, no município carioca de São João do Meriti, em 1993. Por essa razão o cursinho possui em sua grade a disciplina Negritude, Cultura e Cidadania, na qual são abordadas questões sociais como identidade de gênero, racismo, homofobia, transfobia, misoginia, direitos reprodutivos e outras temáticas relativas aos Direitos Humanos. O núcleo do Educafro em Poços foi fundado em 2003 e chama-se Laudelina de Campos Melo em homenagem à poços-caldense que foi a fundadora do primeiro Sindicato de Domésticas do Brasil e militante antirracista que se voluntariou a lutar contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial.

Caso o candidato seja selecionado, há uma colaboração mensal de R$ 10,00, que é usada para manutenção do curso e materiais para os alunos. Mais informações sobre o voluntariado ou as inscrições podem ser obtidas por mensagem ou ligação para 99198-7660 (Jenifer) ou 98805-7923 (Daniel). Além disso, o e-mail pocos.educafro@gmail.com ou as páginas no Instagram e Facebook (Educafro – Poços de Caldas) estão disponíveis para sanar dúvidas.