Cursinho pré-vestibular Educafro tem inscrições prorrogadas

As inscrições para o Educafro podem ser realizadas no IFSULDEMINAS (Av. Dirce Pereira Rosa, 300 – Jardim Esperança) no período noturno de 07/03 a 11/03 das 19h às 22h00.

As disciplinas ofertadas são as mesmas da grade do ensino fundamental e médio, visando a preparação para o ENEM e vestibulares (IFSULDEMINAS, FUVEST, UNICAMP, etc). Além de uma disciplina específica do movimento social chamada Cultura e Cidadania, onde além de abordar temas da filosofia e sociologia, também são abordadas questões como machismo, racismo e homofobia na sociedade, de forma progressista, reflexiva, o que ajuda em muito para realização de excelentes redações do ENEM.

Serão 25 vagas (capacidade máxima da sala de aula) seguindo os protocolos de prevenção contra a COVID 19.

Devido ao limite de vagas é realizada uma seleção dos estudantes tendo como público alvo grupos negros pardos, indígenas, LGBTQIA+ e/ou pessoas de vulnerabilidade socioeconômica (baixa renda).

O cursinho é um movimento social que tem o objetivo equiparar as relações raciais e diminuir a desigualdade social/econômica no país.