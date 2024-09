Curso de Ciência da Computação da PUC Minas Poços de Caldas oferece minicursos gratuitos abertos ao público

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As inscrições também são gratuitas e podem ser feitas até dia 04 de outubro

O Curso de Ciência da Computação da PUC Minas Poços de Caldas realizará uma série de seminários, com palestras e minicursos, que poderá contar com a participação do público externo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até dia 04 de outubro por meio deste link. As aulas começam no mesmo dia, mas a data de início e o período de inscrição variam conforme o curso escolhido.

Os Seminários do Curso de Ciência da Computação são eventos promovidos pela Universidade com o objetivo de proporcionar aos alunos uma imersão em temas e tecnologias contemporâneas. As atividades são compostas por palestras e minicursos ministrados por professores especialistas da área. Os seminários fazem parte da grade curricular dos alunos matriculados nas disciplinas Seminários I a IV.

Pessoas do público externo interessadas em se inscrever devem ter, pelo menos, uma formação de programação de computadores básica. No total, são cinco minicursos oferecidos: Construção de páginas WEB com HTML, CSS e Javascript; Aplicações Front-End com React; Fundamentos em Ruby; Back-End com .NET e; Devops Docker.

Sobre os cursos

Construção de páginas WEB com HTML, CSS e Javascript

HTML, CSS e JavaScript são os pilares de construção usados em várias soluções tecnológicas atualmente para o ambiente web, assim, neste curso, serão ensinados os conceitos fundamentais sobre estes pilares através da construção de um jogo. CSS é chamado de Cascading Style Sheet e é usado para estilizar elementos escritos em uma linguagem de marcação como HTML. O CSS separa o conteúdo da representação visual do site. Pense na decoração da sua página. JavaScript é uma linguagem de programação que permite implementar itens complexos em páginas web — toda vez que uma página da web faz mais do que simplesmente mostrar a informação estática — mostrando conteúdo que se atualiza em um intervalo de tempo, mapas interativos ou gráficos 2D/3D animados, etc.

Aplicações Front-End com React

React é uma biblioteca JavaScript para a criação de interfaces de usuário — ou UI (user interface). Criado em 2011 pelo time do Facebook, o React surgiu com o objetivo de otimizar a atualização e a sincronização de atividades simultâneas no feed de notícias da rede social, entre eles chat, status, listagem de contatos e outros.

Fundamentos em Ruby

Ruby é uma linguagem de programação dinâmica e de código aberto que é conhecida por sua simplicidade e facilidade de uso. Ela é frequentemente utilizada no desenvolvimento de aplicações back end devido à sua capacidade de escrever código limpo. Com Ruby, os desenvolvedores podem criar aplicações web escaláveis e eficientes, além de integrar facilmente com bancos de dados e outras tecnologias.

Back-End com .NET

NET é uma plataforma de desenvolvedor composta por tools, programação de linguagens e bibliotecas para criar muitos tipos diferentes de aplicativos. Há várias implementações do .NET. Cada implementação permite a execução de código .NET em locais diferentes—Linux, macOS, Windows, iOS, Android e muito mais.

Devops Docker

Docker é uma plataforma revolucionária que permite aos desenvolvedores empacotar aplicações e suas dependências em contêineres portáteis, garantindo que funcionem de maneira consistente em qualquer ambiente, seja ele de desenvolvimento, teste ou produção. Com Docker, é possível criar, implantar e gerenciar aplicativos de forma mais eficiente, escalável e isolada. Nesta oficina, serão apresentados os fundamentos do Docker, desde a construção e gerenciamento de contêineres até a orquestração com Docker Compose e Docker Swarm.