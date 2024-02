Curso de gestão industrial do Senai abre inscrição na segunda

O Senai, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Trabalho, lançou uma capacitação na área de indústria. É o aperfeiçoamento profissional em gestão industrial, que faz parte do programa Capacita Poços.

O que é

Aperfeiçoamento de aptidões técnicas necessárias para atuar nos setores produtivos da empresa, levando à compreensão de conhecimentos relacionados à gestão dos processos industriais. O curso tem duração de 80 horas, começa no dia 2 de março e vai até 1º de junho. As aulas serão aos sábados, das 8h às 15h.

Matrícula

Para se matricular, procure o Senai Poços (rua Pedro Barbosa, 600, Jardim Formosa) no período de 19 a 29 de fevereiro, das 8h às 18h, com original e cópia dos seguintes documentos:

– RG

– CPF

– Comprovante de endereço recente

– Comprovante de escolaridade

Requisitos

Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos e ensino fundamental 2 incompleto.

Mais informações: (35) 3729-2600 ou (35) 98826-9867.

