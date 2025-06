Curso de Jornalismo da PUC Minas Poços de Caldas recebe nota máxima no MEC

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foram avaliados os discentes, docentes e estrutura oferecidos pela Universidade

Após três dias de avaliação, o Curso de Jornalismo da PUC Minas Poços de Caldas recebeu a nota máxima concedida pelo Ministério da Educação (MEC) no processo de Reconhecimento do Curso. A avaliação considera três dimensões: Organização Didático Pedagógica, Corpo Docente e Infraestrutura.

A nota 5 demonstra a consistência do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), ancorado na indissociabilidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão; a qualidade da infraestrutura oferecida pela Universidade e o corpo docente que se destaca pela sólida experiência de mercado e formação acadêmica. O compromisso dos professores, aliado à potente estrutura da PUC Minas, garante aos alunos uma formação técnico-científica de qualidade, em sintonia com as demandas das organizações no contemporâneo, e que se diferencia pela forte base humanista.

A avaliação, realizada por professores externos selecionados pelo MEC, consiste na verificação de documentos institucionais e na validação das evidências que atestam a qualidade do curso. Esse processo é realizado por meio de visita aos laboratórios, salas de aula, Biblioteca, entre outros espaços que compõe a infraestrutura utilizada pelo Curso no Campus Poços de Caldas; também pelas entrevistas com setores de apoio institucional e pedagógico ao corpo discente; e reuniões com Núcleo Docente Estruturante (NDE).