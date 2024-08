Curso de Medicina do Campus Poços de Caldas recebe nota máxima, 5, em avaliação de reconhecimento pelo MEC

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nota máxima atesta a excelência dos Cursos de Medicina ofertados pela PUC Minas. Contagem e Betim também são reconhecidos com a nota 5

O Curso de Medicina da PUC Minas Poços de Caldas recebeu conceito máximo, nota 5, em avaliação de reconhecimento realizada pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC). Os avaliadores levaram em consideração a estrutura oferecida pelo Campus como laboratórios, consultórios e salas de aula, cenários de atuação dos alunos, além da estrutura utilizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e hospitais do município. O projeto pedagógico e corpo docente também fizeram parte dos critérios analisados.

O reconhecimento é uma das etapas de um criterioso processo de avaliação iniciado em 2017, ainda antes da abertura do Curso de Medicina no Campus. Desde então, o MEC realizou três processos de monitoramento e, em todas as ocasiões, incluindo a avaliação de abertura, o curso oferecido pelo Campus alcançou a nota máxima.

Para o Pró-reitor de Graduação da PUC Minas, Prof. Eugênio Batista Leite, a nota máxima de reconhecimento concedida pelo MEC confirma que a Universidade atende, em todos os projetos pedagógicos, às diretrizes nacionais. Graças a uma abordagem metodológica diferenciada para o desenvolvimento de competências, com uma articulação muito precisa entre Ensino, Pesquisa e Extensão. “Em Poços de Caldas, os laboratórios são muito equipados, com o que há de mais moderno. A biblioteca dispõe de acervo atualizado e com acesso à base de dados científicos; o convênio com SUS local nos permite instalações hospitalares e ambulatoriais modernas para estágio dos nossos alunos, com professores que possuem uma ampla experiência clínica, de pesquisa e extensão.”

Reflexo de um esforço coletivo iniciado pela Universidade há 11 anos, o reconhecimento é fruto do trabalho de vários setores, professores e funcionários.

De acordo com o Pró-Reitor Adjunto do Campus Poços de Caldas, Prof. Dr. Iran Calixto Abrão, obter a nota máxima é de extrema importância não somente para os alunos, mas também para a comunidade. “Isso enfatiza o ensino de excelência que oferecemos. Quem ganha é a sociedade, com profissionais qualificados e competentes para cuidar de quem mais precisa nas horas mais delicadas. Essa é uma premissa que temos e que fazemos questão de reforçar com nossos alunos, que possuem um contato direto com a população por meio dos diversos atendimentos que realizam em inúmeras unidades de saúde em Poços de Caldas”, afirma o Pró-reitor.

O Campus Poços de Caldas oferece o Curso de Medicina desde 2017 e já formou duas turmas. O Curso tem duração de 12 semestres em período integral, com oferta de vagas semestrais para a formação de novas turmas. Conheça as modalidades do processo seletivo e as opções de bolsa em www.pucminas.br/medicina.