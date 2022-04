Curso de Medicina em Poços de Caldas terá 40 novas vagas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As atividades do Curso de Medicina do Campus tiveram início em 2017. Desde então, uma série de benfeitorias tem sido viabilizada. Destacam-se a aquisição de equipamentos, doações de medicamentos e insumos farmacêuticos, melhorias na infraestrutura da rede pública, capacitação de profissionais da área no município e oferta de bolsas de residência médica, entre outras ações. Recentemente, a Universidade tem investido na construção de uma unidade básica de saúde, a UBS São Jorge, no bairro Vila Rica.

Outro aspecto importante é a inserção dos estudantes na rede vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), que contribui para o aumento do número de atendimentos. Já a partir do primeiro período do Curso, eles atuam nos diversos níveis de atenção e qualificam o serviço prestado à população.

“Nossa parceria com a PUC tem sido extremamente benéfica, pois o uso dos recursos provenientes da contrapartida tem contribuído para a melhoria global do nosso sistema, com aquisição de equipamentos, adequações de áreas físicas e mesmo na construção de novas unidades. A novidade terá consequência direta e benéfica nos repasses da contrapartida”, enfatiza o secretário de Saúde do município, Carlos Mosconi, que destaca ainda a excelência do sistema de saúde local em vistoria e avaliação realizadas pelo MEC no segundo semestre de 2021.

Com a ampliação, a PUC Minas se prepara para abrir o processo seletivo do Curso em Poços de Caldas também no meio do ano, e não apenas no último trimestre, como ocorria até o momento. O vestibular de Medicina, portanto, deixará de ser anual e passará a ser semestral.

“Em 2022, o Campus celebra seus 25 anos, ao passo que se fortalece em diversas áreas de conhecimento. Temos certeza de que este aumento do número de vagas para Medicina beneficia toda a população atendida na rede pública, onde nossos professores e alunos estão diariamente”, ressalta o pró-reitor adjunto da PUC Minas Poços de Caldas, professor Iran Calixto Abrão.

Para o prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, a ampliação é motivo de alegria: “A Prefeitura sempre se empenhou para que pudéssemos trazer o Curso de Medicina ao município e, agora, temos a grata satisfação de aumentar o número de vagas na cidade. Parabenizo também a PUC Minas, que sempre foi uma grande parceira nossa e isso vai fortalecer ainda mais o trabalho junto ao setor da Saúde. Agrega muito também no desenvolvimento da cidade, junto a atração de novos estudantes vindos de todas as regiões do Brasil.”