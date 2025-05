Curso de nivelamento tático operacional reúne Guardas Civis Municipais de 11 cidades em Poços de Caldas

Está sendo realizado na sede da Guarda Civil Municipal (GCM) de Poços de Caldas um curso intensivo de nivelamento Tático Operacional até o dia 10 de maio, voltado à qualificação de agentes para atuação em situações de maior complexidade e risco. A capacitação conta com a presença de instrutores especializados das cidades de São Paulo e Campinas, com vasta experiência em operações táticas.

O curso tem como foco a formação técnica e prática, com abordagem em diversos eixos fundamentais para a atuação especializada da GCM. Entre os conteúdos estão: Abordagem Veicular; Nivelamento Tático; Busca Pessoal; Uso de Armas de Porte e Portáteis; Conduta de Patrulha; História e Criação da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal); Contra-Emboscada; Choque Rápido (ligeiro); Funções do Operador Especializado (AR); Equipagem da Viatura; CQB – Combate em Ambiente Confinado.

Além do conteúdo teórico e prático, os participantes receberão certificado e brevê ao final do curso.

A capacitação reúne guardas civis de 11 municípios, entre eles: Varginha, Guaíra, Guaxupé, Passos, Matozinhos, Pontal, Jacutinga, Andradas, Sete Lagoas e Barbacena, além da própria GCM de Poços de Caldas, que sedia e organiza a formação.

Conforme o secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Rafael Tadeu Conde Maria, a iniciativa visa fortalecer a atuação da GCM por meio de estratégias modernas, eficazes e integradas entre municípios.

“A formação contínua é essencial para que nossas forças de segurança estejam preparadas para proteger a população com técnica, responsabilidade e profissionalismo. Essa troca de experiências com outras cidades também enriquece o trabalho e eleva o nível de toda a corporação”, destacou o secretário.

A capacitação reforça o compromisso de Poços de Caldas com a segurança pública e a valorização dos profissionais que atuam na linha de frente da proteção cidadã.

