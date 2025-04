Curso de Primeiros Socorros é realizado na 1ª Companhia Independente de Bombeiros de Poços de Caldas

Teve início na segunda-feira, 07 de abril, o Curso de Primeiros Socorros de nível intermediário promovido pela 1ª Companhia Independente de Bombeiros de Poços de Caldas. A capacitação, que segue até o dia 11 de abril, oferece 35 vagas e é realizada presencialmente no período noturno, totalizando 18 horas de aula.

O objetivo do curso é preparar os participantes para atuarem de forma ágil, segura e eficaz em situações de emergência, prestando os primeiros atendimentos até a chegada de profissionais especializados.

Com a iniciativa, a 1ª Cia Independente reforça seu compromisso com a promoção da cultura de prevenção e o fortalecimento da responsabilidade social junto à comunidade.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.