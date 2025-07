Curso gratuito de cuidador de idosos abre inscrições em Poços

Atualizado em 15 de julho de 2025

O Instituto Federal do Sul de Minas – Campus Poços de Caldas está com inscrições abertas para o curso presencial de Cuidador de Idosos, oferecido por meio do Programa Mulheres Mil, em parceria com a Associação Beneficente de Apoio à Comunidade (ABACO). A iniciativa visa promover a qualificação profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade social, incentivando a inclusão no mercado de trabalho e a autonomia financeira.

Curso gratuito com ajuda de custo

O curso é totalmente gratuito e oferece uma ajuda de custo de R$2,00 por hora/aula. A carga horária é de 192 horas, com 30 vagas disponíveis. As aulas acontecerão no IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas, às segundas, terças e quartas-feiras, das 13h30 às 16h. As aulas práticas poderão ocorrer em outros horários.

As alunas que obtiverem frequência mínima de 75% e aproveitamento igual ou superior a 60% receberão certificado.

Quem pode participar?

Podem se candidatar:

Mulheres cis, mulheres trans, travestis ou pessoas transfemininas;

Pessoas com 16 anos ou mais ;

; Inscritas no CAD Único ;

; Com CPF, documento de identidade e, no mínimo, Ensino Fundamental I incompleto.

Inscrições

As inscrições vão até o dia 26 de julho de 2025 e podem ser feitas:

Presencialmente, na Secretaria de Promoção Social ou na sede da ABACO ;

ou na sede da ; Ou de forma online, por meio de formulário eletrônico.

É necessário apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de escolaridade e número do CAD Único. A seleção será feita por ordem de inscrição. Ao se inscrever, a candidata concorda com os termos do edital e o termo de compromisso.

Informações adicionais

As candidatas devem manter seus dados atualizados junto ao CRAS e à coordenação do curso. Informações falsas ou documentos irregulares resultarão em eliminação do processo seletivo. O curso poderá ser cancelado se não houver número suficiente de inscritas. O certificado estará disponível até 90 dias após o término do curso e poderá ser retirado na Coordenadoria de Extensão.

📌 Mais informações e atualizações estão disponíveis no site:

portal.pcs.ifsuldeminas.edu.br