Curso para gestantes reúne futuras mamães na Santa Casa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com informações essenciais sobre gestação, parto e puerpério, o Projeto Gestar teve mais uma edição realizada na noite de quarta-feira (07/05), na sede da Unacon da Santa Casa de Poços de Caldas. O evento, gratuito, atraiu dezenas de futuras mamães e seus acompanhantes, interessados em se preparar melhor para a chegada do bebê.

Conduzido por uma equipe multiprofissional composta por enfermeira, médica obstetra, nutricionista, psicóloga e fisioterapeuta da própria Santa Casa, o curso tem como proposta oferecer orientações práticas e fortalecer o vínculo entre pacientes e profissionais que estarão presentes no momento do parto.

De acordo com a enfermeira Valéria Laís Machado, coordenadora da Maternidade, o evento vai além da informação técnica: promove acolhimento e segurança para as gestantes.

“O projeto Gestar trouxe várias informações importantes relacionadas à assistência ao parto, ao puerpério e aos cuidados com os recém-nascidos. Foi muito enriquecedor, tirou muitas dúvidas e ajudou a preparar as gestantes para um parto mais seguro e humanizado. Além disso, fortalece o vínculo das mães e seus parceiros com a equipe da Maternidade”, explica.

Entre os participantes estava o casal Paulo Francisco Azevedo e Jéssica Caroline Gonçalves, que aguarda a chegada do primeiro filho, já na 31ª semana de gestação. Para Jéssica, o curso ajudou a reduzir a ansiedade.

“A gente vem meio perdido, sem muita informação no dia a dia. Achei o curso bem completo, me acalmou em relação ao parto e à amamentação. Me tirou muitas dúvidas e mostrou que o parto não é esse bicho de sete cabeças que a gente imagina”, contou.

Já Paulo destacou o contato com os profissionais que acompanharão o nascimento do bebê. “Como somos pais de primeira viagem, conhecer a equipe e entender como tudo vai acontecer nos deixa mais tranquilos.”

Além do conteúdo oferecido, os participantes foram surpreendidos com brindes e um lanche especial, oferecidos por diversos parceiros do evento, como Eurofarma, JB Confecções, Drogaria São Paulo, Biah Baby, Doula Lele, Taty Moda Íntima, Genom, Raquel Ferreira (Furo de orelha humanizado), Drogaria Americana, Doula Laís Scalia, Andriele Rezende (Terapias quântica e orientais), Loja Pé Quente, Joly e Perfumaria Emy.

Novas edições do curso estão previstas e devem ser anunciadas em breve pelos canais oficiais da Santa Casa.