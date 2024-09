De Olho nos Olhinhos: alunos e professores da PUC Minas Poços de Caldas realizam campanha de combate ao câncer de retina

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A campanha acontece em todo o Brasil e, em Poços de Caldas, ligas acadêmicas da PUC Minas organizam as atividades

Alunos e professores dos cursos de Medicina e Enfermagem da PUC Minas Poços de Caldas, realizam nos dias 21 e 22 de setembro, a campanha “De olho nos olhinhos”. A ação será realizada no shopping da cidade, das 13h às 19h e será organizada por cerca de 50 estudantes das ligas acadêmicas de Pediatria, Oncologia, Genética, Anatomia Clínica e Cirúrgica, Estratégia da Saúde de Família e do projeto de extensão Saúde na Escola.

O objetivo da campanha – que não tem fins lucrativos – é conscientizar e alertar pais e familiares que tenham contato cotidiano com crianças, a respeito dos sintomas do retinoblastoma e a possibilidade do diagnóstico precoce. A doença é um tipo de câncer que se desenvolve na retina – parte interna dos olhos – e acomete crianças pequenas, principalmente, bebês. Cerca de 90% dos casos são descobertos antes da criança completar cinco anos. Quando diagnosticado precocemente e tratado, as chances de cura podem chegar a 90%, inclusive, com a preservação da visão.

Em Poços de Caldas, será feita a distribuição de panfletos e cartilhas, além da realização de conversas e orientações ao público presente. Também foi montada uma programação especial às crianças com camas elásticas, infláveis, cartilhas para colorir e pintura facial.

A campanha acontece em todo Brasil pelos jornalistas Tiago Leifert e Daiana Garbin, além da Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Oftalmologia. A filha do casal foi diagnosticada com o tumor em 2022 e, desde então, os jornalistas têm empenhado esforços para conscientizar pais e responsáveis a respeito da importância da atenção e cuidado com relação à doença.