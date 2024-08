Debate entre candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas será retransmitido pela TV Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Sulminas TV, em colaboração com a 25ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Poços de Caldas, promoverá um debate entre os sete candidatos à prefeitura da cidade no próximo dia 9 de setembro, a partir das 20 horas. O evento será transmitido ao vivo pelo site e aplicativo da Sulminas TV, além das plataformas digitais da emissora. A TV Poços também fará a retransmissão do debate, ampliando o alcance do evento.

O debate ocorrerá na sede da OAB em Poços de Caldas e não contará com a presença de público. Todos os sete candidatos confirmaram presença. O objetivo do debate é oferecer aos eleitores a oportunidade de conhecer melhor as propostas e visões de cada candidato para as próximas eleições municipais. A Sulminas TV decidiu incluir todos os candidatos, independentemente da cláusula de barreira, para assegurar que cada um possa apresentar suas ideias e planos para o futuro da cidade.

O jornalista Ailton Fonseca será o moderador do debate, e uma comissão julgadora coordenada pelo promotor de justiça, doutor Glaucir Antunes Modesto, avaliará eventuais pedidos de direito de resposta durante o evento. A comissão também será composta por dois membros da OAB, que estarão disponíveis para resolver questões relacionadas aos direitos de resposta. As regras do debate serão apresentadas aos candidatos antes do início do evento.

O presidente da 25ª Subseção da OAB, doutor Ricarth Bandola, ressaltou a importância do debate em sua fala: “Esse debate, realizado em parceria com a Sulminas TV, tem o intuito de ouvir os candidatos a prefeito. A OAB, como instituição que defende a justiça e a cidadania, vê a promoção do diálogo e da transparência eleitoral como essenciais para o fortalecimento da democracia. Facilitar este debate é uma maneira de cumprir nosso papel e oferecer à população a oportunidade de conhecer as propostas e visões de cada candidato, garantindo que os eleitores possam fazer uma escolha consciente no momento de votar.”