Deborah Brianezi assume Secretaria Municipal de Educação

Foi publicada, no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (10), a nomeação da servidora de carreira Deborah Brianezi Reis de Andrade como secretária municipal de Educação. A professora já exercia, desde 2021, a função de secretária adjunta da pasta e agora passa a ser a titular do cargo.

Aprovada em concurso público da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas em 1997, Deborah Brianezi iniciou sua trajetória profissional no município na Escola Nicolina Bernardo, no Marco Divisório, como professora PII da área de Ciências. De 1998 a 2004, lecionou na E.M. Wilson Hedy Molinari e, de 2005 a 2010, foi professora de Ciências na E.M. Sérgio Pacheco.

De 2011 a 2018 foi diretora da E.M. Nicolina Bernardo e coordenadora do Centro de Educação Infantil Municipal Millo Mantovani, de 2019 a 2021, quando foi convidada para ocupar a função de secretária adjunta de Educação. Pedagoga, com formação também em Ciências com habilitação em Matemática, tem pós-graduação em Supervisão e Inspeção Escolar, Educação Infantil e Psicopedagogia.

“Nossa expectativa é bastante positiva, no sentido de dar prosseguimento ao trabalho que já vem sendo realizado na SME, com foco no aperfeiçoamento contínuo do ensino em âmbito municipal, contando sempre com o trabalho de excelência dos profissionais da Educação”, destaca Deborah Brianezi, que completa 27 anos de carreira na Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas em 2024.