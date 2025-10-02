Defensoria Pública promove Mutirão “Direito a Ter Pai” em Poços de Caldas

Atualizado em 2 de outubro de 2025

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) realizará, entre os dias 28 e 31 de outubro de 2025, o 13º Mutirão Direito a Ter Pai, iniciativa anual que busca garantir o direito à paternidade e maternidade, além de fortalecer a estrutura familiar.

Em Poços de Caldas, as inscrições presenciais já estão abertas e acontecem até o dia 17 de outubro, na sede da DPMG (Av. Santo Antônio, nº 100 – Cascatinha), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h30.

Durante o mutirão, a população terá acesso gratuito a diversos serviços, como:

*Exames de DNA, com coleta realizada no dia;

*Reconhecimento espontâneo de paternidade e maternidade;

*Reconhecimento de filiação socioafetiva;

*Demandas de pensão alimentícia;

*Ações de guarda e regulamentação da convivência;

*Investigação de paternidade.

Todos os atendimentos serão realizados de forma totalmente gratuita, garantindo acesso à justiça e fortalecendo os vínculos familiares.

Mais informações estão disponíveis no site da Defensoria: www.defensoria.mg.def.br.