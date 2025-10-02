Defensoria Pública promove Mutirão “Direito a Ter Pai” em Poços de Caldas

02out

Defensoria Pública promove Mutirão “Direito a Ter Pai” em Poços de Caldas

Por Notícias

Atualizado em 2 de outubro de 2025

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) realizará, entre os dias 28 e 31 de outubro de 2025, o 13º Mutirão Direito a Ter Pai, iniciativa anual que busca garantir o direito à paternidade e maternidade, além de fortalecer a estrutura familiar.

Em Poços de Caldas, as inscrições presenciais já estão abertas e acontecem até o dia 17 de outubro, na sede da DPMG (Av. Santo Antônio, nº 100 – Cascatinha), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h30.

Durante o mutirão, a população terá acesso gratuito a diversos serviços, como:

*Exames de DNA, com coleta realizada no dia;

*Reconhecimento espontâneo de paternidade e maternidade;

*Reconhecimento de filiação socioafetiva;

*Demandas de pensão alimentícia;

*Ações de guarda e regulamentação da convivência;

*Investigação de paternidade.

Todos os atendimentos serão realizados de forma totalmente gratuita, garantindo acesso à justiça e fortalecendo os vínculos familiares.

Mais informações estão disponíveis no site da Defensoria: www.defensoria.mg.def.br.

FAÇA PARTE DO NOSSO GRUPO NO WhatsApp!
Compartilhe:

Compartilhe

Autor

Matérias Relacionadas

30set

Acidente entre motos deixa mulher ferida e condutor foge no centro de Poços

Uma motociclista ficou ferida na manhã desta terça-feira, 30, após ser atingida... Leia Mais

23maio

PCMG deflagra Operação NarcoSul e prende sete suspeitos

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, na manhã desta sexta-feira... Leia Mais

08ago

Vídeo flagra capotamento em Poços de Caldas e contradiz versão do condutor

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um carro... Leia Mais

28jul

Outdoor manda recado direto a ladrões em Poços

  Outdoor com apelo a ladrões de fios chama a atenção em Poços... Leia Mais

20maio

Jovem morre e outro está em estado grave após acidente na madrugada de segunda-feira em Poços de Caldas; família pede doações de sangue

Otávio Roberto Barzagli, de 21 anos, morreu após não resistir aos ferimentos... Leia Mais

19ago

19 de agosto: Dia Mundial da Fotografia

foto: Victor Imesi Hoje, com celulares e câmeras digitais ao alcance de todos,... Leia Mais

20maio

Poços de Caldas brilha em Goiânia: CIDEP conquista 16 medalhas no Atletismo Paralímpico

Dez atletas do CIDEP representaram com destaque a cidade de Poços de... Leia Mais

23set

Homem com 96% do corpo queimado não resiste e morre na Santa Casa

Um homem de 25 anos, identificado como Erick Henrique Lima Santos, que... Leia Mais

27maio

Última semana para destinar seu Imposto de Renda a projetos sociais de Poços de Caldas

O prazo para declaração do Imposto de Renda 2025 termina na próxima... Leia Mais

08ago

VÍDEO: Motociclista evita acidentes ao limpar via pública em Poços

Na noite desta sexta-feira, 8 de agosto, um gesto de cidadania chamou... Leia Mais