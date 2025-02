Defesa Civil alerta para onda de calor nos próximos dias

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Defesa Civil, alerta a população sobre a intensa onda de calor que atinge Minas Gerais a partir desta segunda-feira (17). Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta é a terceira onda de calor registrada no Brasil em 2025 e a primeira no estado, embora o Climatempo indique que Minas já tenha enfrentado episódios semelhantes neste ano.

Durante a semana, a temperatura em Poços de Caldas deve variar entre 18 °C e 32 °C, podendo ultrapassar os valores médios para esta época do ano. Em outras regiões do estado, os termômetros podem chegar a 38 °C. A onda de calor também afeta outros estados, como Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Bahia, devido à presença de uma intensa massa de ar quente e seco.

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), caracteriza-se como onda de calor quando as temperaturas máximas diárias ultrapassam em 5°C ou mais a média mensal durante pelo menos cinco dias consecutivos. Esse fenômeno precisa abranger uma ampla área geográfica, não sendo restrito a um único município.

O Climatempo informa que a onda de calor em Minas deve persistir até a próxima segunda-feira (24), demandando cuidados da população para evitar complicações de saúde. O Inmet recomenda as seguintes medidas preventivas:

Hidratação constante: Beber bastante água ao longo do dia para evitar a desidratação.

Evitar atividades físicas intensas: Reduzir esforços durante as horas mais quentes do dia.

Proteção solar: Caso precise sair ao ar livre, utilizar protetor solar, roupas leves, chapéu e óculos de sol.

Ficar em locais climatizados: Permanecer em ambientes com ar-condicionado ou utilizar ventiladores para se manter fresco.

A população de Poços de Caldas deve estar atenta aos riscos associados às altas temperaturas e seguir as recomendações das autoridades para minimizar os impactos da onda de calor. A colaboração de todos é essencial para garantir a segurança e o bem-estar coletivo.

