Defesa Civil alerta para risco de temporais em Poços de Caldas e região

A Defesa civil de Poços de Caldas fez um alerta sobre a continuidade de chuvas nos próximos dias em decorrência da configuração de canal de umidade com aumento importante de acumulados a partir desta sexta-feira (31), no Sudeste.

Riscos associados: alagamentos, enxurradas, inundações e, principalmente, deslizamentos de terra, em áreas de elevada suscetibilidade para eventos hidrológicos/geológicos e com alta vulnerabilidade.

Localização: áreas de MG, SP e RJ.

Vigência: ao menos até 03/02/2025.

Recomendações à população: se você observar: trincas nas paredes, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, estalos, inclinação de poste ou árvores, muros e paredes estufados; saia imediatamente de seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (153) ou 3697-2266. Em caso de emergência, ligue para os Bombeiros (193). Outras recomendações: https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/chuvas_intensas.pdf

Fonte: INMET e CEMADEN

