Defesa Civil com apoio da Alcoa Poços de Caldas realiza Simulado de Evacuação

Ações como Seminário com a comunidade e Simulado de Mesa já foram realizados nesta semana

Reforçando o seu compromisso com a transparência e a segurança, a Defesa Civil, com o apoio da Alcoa de Poços de Caldas, realizará o Simulado Prático de Evacuação nesta sexta-feira, 28 de junho, a partir das 9 horas, no Jardim Kennedy II.

Participarão os moradores da região da parte baixa do bairro Jardim Kennedy II, que estão cadastrados na Zona de Autossalvamento (ZAS) – uma área identificada por estudos técnicos da empresa – e que evacuarão suas residências ao som da sirene e carro de som.

O convite para o exercício simulado foi feito através de um extenso trabalho de comunicação, que envolveu a entrega de material informativo de casa em casa, anúncios em carros de som, seminário, transmissão na Rádio Comunitária e conteúdo na imprensa local.

Seminário com Comunidade e Simulado de Mesa

O processo de preparação para o Simulado de Emergência envolveu duas etapas principais. A primeiro foi o Seminário realizado com moradores do bairro Jardim Kennedy II, que faz parte da Zona de Autossalvamento (ZAS). A segunda etapa foi um Simulado de Mesa, que contou com a participação de todos os órgãos envolvidos.

Na segunda-feira, 24 de junho, houve uma reunião no Galpão da Associação Bem Viver onde a comunidade teve a oportunidade de entender a importância de participar do simulado. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a equipe de Segurança (EHS) da Alcoa Poços apresentaram informações sobre o treinamento, esclareceram dúvidas e dialogaram com os participantes.

“Vou participar do simulado na sexta-feira e o seminário foi um importante alerta para tirarmos dúvidas e estarmos preparados em casos de emergência”, disse Cesarina Silva, moradora do Jardim Kennedy II.

Na quarta-feira, 26 de junho, à tarde, foi realizado o Simulado de Mesa no Clube Alcoa. Esta atividade é um pré-requisito estabelecido pelo Plano de Segurança de Barragens e pelo Plano de Atendimento à Emergência (PAE) da Alcoa.

A coordenação do evento foi realizada pela Defesa Civil de Poços de Caldas e pela área de Segurança (EHS) da Alcoa, em conjunto com o Corpo de Bombeiros e outros órgãos, como: Defesa Civil Estadual, Polícia Militar (incluindo Polícia Ambiental, Rodoviária e Operações Aéreas), Polícia Rodoviária Federal, SAMU, Concessionária Rodovia Sul de Minas e Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE). Este evento contou com a participação de cerca de 40 profissionais.

De acordo Sargento Wander Nogueira da Silva, agente Regional da Defesa Civil todos os órgãos estão capacitados e preparados. “Os profissionais que participaram deste momento estão empenhados em trabalhar em prol da população da área do Simulado e aproveitaram este momento para tirar todas as dúvidas e organizar como cada um irá atuar”.

