Defesa Civil de Minas alerta para previsão de chuvas intensas na semana do Natal

Alice Dionisio

Diante da previsão de mais chuva pelo menos até o início da semana que vem na maior parte de Minas Gerais, o Governo do Estado, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), faz um alerta à população sobre os cuidados que precisam ser tomados nesta época.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), há possibilidade de chuvas além da média principalmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte e na Zona da Mata para esta terça-feira (20/12) e quarta (21/12), sendo que a previsão pode se estender até 26/12.

Os maiores volumes podem atingir, além de Minas Gerais, os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Goiás, além de parte do Mato Grosso e do Tocantins.

“Estamos vivendo um período chuvoso muito intenso. Nesta semana do Natal, podemos chegar a 200 milímetros de chuva em alguns pontos do estado. É muita chuva”, diz o coronel Osvaldo de Souza Marques, coordenador Estadual da Defesa Civil de Minas.

“Medidas de autoproteção neste período são muito importantes. Se você mora em local de risco, viu algum tipo de deslizamento, tem uma rachadura em casa em alguma parede, ou se ao lado da sua casa passa um rio, córrego ou ribeirão que subiu de volume, busque ajuda. Vá para a casa de um parente, um amigo, vá para um posto da PMMG, do Corpo de Bombeiros, algum órgão do estado, da prefeitura da sua cidade, mas não fique em casa. Sua vida é o mais importante”, aconselha o militar.

O coronel também lembra que, todos os dias, a Defesa Civil do estado divulga alertas nas redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter). Além disso, é possível receber os alertas via SMS. Basta enviar o CEP para o número 40199 que o celular é cadastrado e o usuário receberá as mensagens comunicando eventos severos na localidade indicada.

Desde o início do período chuvoso, no final de setembro, 91 municípios decretaram situação de emergência. Segundo o boletim da Cedec desta terça, eventos provocados pelas chuvas deixaram 4.434 pessoas desalojadas, 1.244 desabrigadas. De 21 de setembro até agora, oito pessoas morreram.