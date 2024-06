Defesa Civil e Alcoa Poços de Caldas concluem Simulado de Evacuação no Jd. Kennedy II

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Exercício preventivo tem objetivo de instruir participantes sobre as ações de segurança necessárias caso hipotético de emergência

O Simulado de Evacuação realizado pela Defesa Civil, com apoio da Alcoa Poços e outros órgãos competentes, foi concluído na manhã desta sexta-feira, 28 de junho. O evento teve como objetivo instruir os participantes sobre as ações de segurança necessárias em uma situação hipotética de ruptura de uma de suas barragens.

Os residentes da região parte baixa do bairro Jardim Kennedy II, cadastrados e localizados dentro da Zona de Autossalvamento (ZAS) – área identificada por estudos técnicos da empresa – evacuaram suas residências ao som da sirene. Eles seguiram as placas de orientação de rota de fuga até um dos três pontos de encontro designados, onde foram recebidos por uma equipe de apoio, que forneceu orientações necessárias. O exercício, que durou cerca de uma hora, faz parte do Plano de Ação de Emergência para Barragem de Mineração (PAEBM), exigência legal e necessária para assegurar a segurança tanto dos funcionários quanto das comunidades em caso de incidentes. Durante o evento, a Alcoa aproveitou a oportunidade para reiterar a população que o monitoramento das suas Áreas de Resíduos de Bauxita (ARBs) é realizado de maneira contínua e que todas estão seguras, ou seja, não se encontram em níveis de alerta ou emergência.

“O exercício preventivo demostra o nosso compromisso primordial com o valor “Cuidar das Pessoas” em primeiro lugar. Buscamos sempre estabelecer uma relação de confiança e transparência com as comunidades onde atuamos. Neste ano, introduzimos uma simulação com um indivíduo de mobilidade reduzida. O objetivo é explorar diversos cenários e nos desafiar a identificar possibilidades de aprimoramento”, afirma Rodrigo Giannotti, gerente de Refinaria e Áreas de Resíduo de Bauxita e diretor interino de Operações.

A comunidade foi pré-cadastrada e convidada a participar do simulado por meio de uma comunicação intensiva, incluiu a distribuição de materiais informativos diretamente em suas residências, anúncios veiculados por carros de som e Rádio Comunitària e também através de um seminário. Este último foi realizado na segunda-feira, 24 de junho, na Associação Bem Viver. “Ouvi o carro de som informando sobre o Simulado durante a semana e hoje segui as placas de identificação para chegar ao ponto de encontro. Este exercício é muito importante para a população ficar mais atenta e preparada em casos de emergência”, afirma Franklin Araújo, morador do Jardim Kennedy II.

A preparação técnica para o exercício, que inclui a definição e a revisão de todas as funções, foi conduzida durante um Simulado de Mesa realizado na quarta-feira, 26 de junho, com a participação de todos os órgãos relevantes.

Mauro Barbosa Filho, coordenador da Defesa Civil Municipal, avaliou a ação positivamente. “Todos os órgãos envolvidos compareceram e tiveram um excelente tempo de resposta. A população também teve um bom engajamento: cerca de 10% das pessoas cadastradas na Zona de Autossalvamento compareceram. O Simulado está validado pela Defesa Civil Municipal”.

A Alcoa reforça que adota os mais avançados controles, em conformidade com a legislação vigente e também com a política global da empresa, para assegurar a segurança da população de forma eficaz e sustentável.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com mais de 1.200 funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

