Defesa Civil emite alerta de chuvas intensas em Poços de Caldas

Alice Dionisio

A Prefeitura Informa, por meio da Defesa Civil, o alerta para chuvas intensas previstas neste fim de ano para Poços de Caldas, na região Sul de Minas Gerais.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para todo o estado de Minas o alerta é laranja de perigo.

Para o período está previsto um volume de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 mm/dia, com ventania forte de 60 a 100 km/h. Ainda existe o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

CONFIRA AS RECOMENDAÇÕES PREVENTIVAS DA DEFESA CIVIL DURANTE A CHUVA:

— Evite trafegar em áreas de inundação ou em ruas sujeitas a alagamentos;

— Se você for surpreendido dentro do carro por uma inundação, abra os vidros, suba no teto pela janela, peça socorro e se possível ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros (193);

— Se você mora ou trabalha em áreas sujeitas a inundação, coloque seus móveis e estoques em lugares altos;

— Não utilize alimentos e água atingidos pela inundação ou pelo alagamento;

— Não fique ou deixe crianças na enxurrada, pois podem ser arrastadas e se afogarem.

— Mantenha equipamentos elétricos distantes da água. Não os toque e nem os use caso tenham sido molhados ou estejam em locais inundados, pois há risco de choque elétrico;

— Não se abrigue ou estacione o seu carro debaixo de árvores: elas podem cair e ocasionar graves acidentes;

— Jamais se aproxime de cabos elétricos arrebentados;

— Coloque objetos em lugares que não caiam com a ocorrência de ventos fortes;

— Se você observar aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água, ligue imediatamente para a Defesa Civil (199);

— Dirija com segurança na chuva. Verifique os limpadores de para-brisas, faróis, lanternas, luzes de freio e pneus. Evite frear bruscamente e dar “golpes na direção” para reduzir o risco de aquaplanagem. Deixe um espaço de segurança entre você e o veículo da frente;

— Durante as tempestades com raios, retire os aparelhos elétricos das tomadas e não se exponha a superfícies condutoras. Se estiver na rua, não permaneça em áreas descobertas. Nunca se abrigue debaixo de árvores isoladas e evite topos de morros e prédios.

Os telefones para acionar a Defesa Civil são: 193, 199, 153 ou o 3697-2266

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.