Defesa Civil Estadual alerta para onda de calor em Minas Gerais

Avisos valem para praticamente todo o estado e se estendem até sexta-feira (15/3)

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) alerta a população mineira diante de uma nova onda de calor prevista para atuar entre esta terça (12/3) e sexta-feira (15/3).

As temperaturas podem passar dos 38°C, então é importante que a população fique atenta para alguns sintomas físicos, como dor de cabeça, sangramento nasal, garganta seca e irritada, cansaço e dificuldade de respirar.

“É muito importante que as pessoas bebam muita água e hidratem as vias aéreas. Além disso, evitar a exposição ao sol entre 10h e 16h, passar protetor solar e usar roupas mais leves são medidas simples, porém muito eficazes”, explica o superintendente de Gestão de Desastres da Defesa Civil, Major Luís Antônio e Silva.

O superintendente ainda ressalta a necessidade de deixar os ambientes mais úmidos e arejados. “Deixar as janelas abertas, usar umidificadores de ar ou bacias com água espalhadas pelo ambiente são atitudes que ajudam, e muito, a diminuir o desconforto causado pelas altas temperaturas”.

Previsão do tempo

Segundo o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge) e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), a chegada de uma nova onda de calor vai aumentar em até 5°C a temperatura máxima em diversas regiões do estado.

Previsão de temperatura máxima acima de 38°C, à tarde, em áreas do Triângulo, Norte, Jequitinhonha e sudoeste do estado mineiro.

Em áreas do Alto Paranaíba, porção sul da Central Mineira, Oeste, Sul de Minas, Campo das Vertentes e sul da Zona da Mata, as temperaturas máximas podem ficar entre 36 e 38°C à tarde.

Os termômetros podem registrar máxima entre 33°C e 36°C, também à tarde, em áreas do Noroeste, centro/norte da Central Mineira, Metropolitana de Belo Horizonte, centro/norte da Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Jequitinhonha e Norte de Minas.

Fonte: Agência Minas

