Defesa Social participa de treinamento para uso de “bodycams”

Servidores da Defesa Social de Poços de Caldas participaram na manhã desta quarta-feira (22), de um treinamento para a utilização das “bodycams”, que são equipamentos individuais acoplados à farda, e que realiza a filmagem de todas as ações operacionais.

As câmeras podem filmar, fotografar, transmitir em tempo real, e oferecer a localização por meio de GPS. O treinamento dos servidores teve como objetivo, transmitir orientações de manuseio e captação das imagens. Agora os agentes, que vão utilizar os equipamentos, passarão também por treinamento durante as próximas semanas e as bodycams começam a operar no mês de julho.

De acordo com secretário de Defesa Social, Rafael Conde Maria, o dispositivo é muito importante pois vem para resguardar todo o serviço prestado pelos guardas civis municipais e agentes de trânsito na cidade. “A utilização do equipamento que registra as ações de segurança, tem por objetivo tornar mais transparente o trabalho prestado. Isso dá maior segurança aos servidores e também à população, já que toda a ação por parte de ambas as partes estará registrada.”