Defesa Social realiza treinamento para trabalho em altura

A secretaria de Defesa Social, realizou um treinamento para servidores municipais que exercem as funções em altura superior à 2 metros em relação ao nível inferior, de modo que os profissionais estejam aptos à execução dessas tarefas com a segurança necessária.

O treinamento aconteceu em dois dias, 8 horas de atividades com o objetivo de preparar os colaboradores para exercer suas funções em alturas com diversas orientações de segurança para que o trabalhador possa desempenhar suas funções sem correr riscos de queda e acidentes, conforme norma regulamentadora 35 (NR-35).

Participaram cerca de 30 servidores, entre guardas municipais, agentes de trânsito e servidores da oficina doDemutran.

Foram abordados os riscos que provavelmente estarão presentes na maioria dos trabalhos em altura, como controlar a atividade para diminuir esses riscos e formas de prevenção, equipamentos e procedimentos.

Para o secretário de Defesa Social, Rafael Conde esses treinamentos melhoram a segurança dos servidores, como o atendimento realizado na cidade.

