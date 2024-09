Delegado Marcos Pimenta assume a chefia do 18º Departamento de Polícia Civil em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O delegado-geral Marcos Pimenta assumiu a chefia do 18º Departamento de Polícia Civil de Poços de Caldas. Pimenta é natural de Passos, possui 44 anos e, em sua formação acadêmica, está inserido o curso de Direito pela PUC/SP e o mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela UEMG.

No histórico profissional, o delegado já trabalhou em Taiobeiras, Piumhi, Guaxupé, Passos (Delegacia de Homicídios), Delegacia Regional de Passos como Delegado Regional e na Central Estadual do Plantão Digital em Belo Horizonte.

Alguns casos com repercussão em que o novo Chefe de Departamento atuou são: Novo Cangaço em Passos, em 2018; Operação Trattore; Caso “Canions” em Capitólio e o Caso do jogador de futebol “Pedro”.

Para Marcos: “A Polícia é apenas um tijolo de uma casa, sendo necessário o intercâmbio com outros atores visando a solidez do imóvel. Dentre os projetos iniciais, além da investigação qualificada e combate ao crime organizado, estão previstas a reestruturação no combate aos crimes rurais, a remodelação do fluxo de atuação referente aos maus-tratos aos animais e o fortalecimento da rede de apoio sobre violência doméstica e PCDs.”