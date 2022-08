Demutran promove educação para o trânsito nas escolas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) está desenvolvendo nas escolas o projeto “Educação para o Trânsito”. As próximas escolas que serão visitadas são a Francisco Escobar, na próxima quinta (11), e a João Eugênio, no dia 18.

O tema é “medidas educativas no trânsito em Poços de Caldas”. Segundo o diretor do Demutran, Bruno Magalhães, o foco são os adolescentes que estão prestes a tirar a carteira de habilitação. “O objetivo é conscientizar alunos do ensino médio que estão próximos de adquirir sua primeira CNH [Carteira Nacional de Trânsito]”, diz.

O programa propõe palestras, diálogos e jogos que são desenvolvidos com os alunos. Entre as questões abordadas estão proibição de parada em fila dupla nas proximidades das escolas e uso do celular ao volante.

Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo telefone 3697-2267.