Demutran realiza melhorias na sinalização no entorno da Praça Getúlio Vargas

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Poços de Caldas realizou nesta sexta-feira, 12, algumas modificações na sinalização da Praça Getúlio Vargas, próximo do Espaço Cultural da Urca.

Após a conclusão das obras de pavimentação, o Demutran realizou melhorias na sinalização local. Segundo o Secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, a partir da próxima segunda-feira, 15 de janeiro, a via será equipada com uma passagem elevada, estabelecendo a conexão entre o Relógio Floral e a Urca.

Entretanto, a iniciativa desagradou os charretistas que ficavam no local, que alegaram não terem sido previamente informados sobre as intervenções, manifestando preocupação quanto à possibilidade de perderem o espaço.

Rafael Conde Maria destaca, contudo, que os charretistas não serão prejudicados. Em decorrência da reconfiguração da via, eles foram realocados para a rua adjacente à Praça, a qual conta com 15 vagas disponíveis.

