Demutran recebe novas motocicletas

Na tarde desta quarta-feira (1º), aconteceu a entrega de quatro motocicletas zero quilômetro para o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito). Elas vão ser utilizadas pelos agentes de trânsito para fiscalização e apoio no tráfego.

Os veículos foram estacionados em frente à Prefeitura para entrega oficial, com presença do prefeito Sérgio Azevedo, do vice, Júlio César de Freitas, do secretário de Defesa Social, Rafael Conde, de agentes, entre outros.

“Com essas motos novas, vamos poder fazer a fiscalização de forma mais ágil. Elas vão usadas também abordagens e situações de acidentes”, disse o secretário. Recentemente, a Guarda Municipal também recebeu novas motocicletas para agilizar o trabalho de segurança nas áreas públicas.