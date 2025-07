Estacionamento irregular impede passagem de ônibus no bairro Tiradentes

Atualizado em 21 de julho de 2025

Motoristas têm enfrentado dificuldades para acessar o bairro Tiradentes, localizado na zona sul de Poços de Caldas (MG), devido à presença de veículos estacionados de forma irregular na via de acesso à região.

Um vídeo registrado por um morador de um dos prédios de um condomínio mostra o momento em que um ônibus do transporte coletivo tenta, por diversas vezes, realizar a conversão para entrar no bairro, mas sem sucesso. Os carros parados de maneira imprópria bloqueiam parte da passagem e impedem a manobra do veículo.

Após várias tentativas frustradas, o motorista do ônibus desce e registra, com o próprio celular, a situação que o impede de continuar o trajeto da linha até o bairro. O problema, além de causar transtornos a outros condutores, afeta diretamente os passageiros que dependem do transporte público, gerando atrasos e insegurança.

Os moradores do bairro cobram mais fiscalização no local e medidas que garantam a mobilidade e o respeito às normas de trânsito na região.