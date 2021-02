Departamento de Habitação é alvo de vandalismo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Departamento de Projetos e Desenvolvimento Habitacional da Prefeitura, localizado na Rua Marechal Deodoro, 339, na área central, foi alvo de vandalismo na madrugada deste domingo (21). As forças de segurança foram acionadas e a Polícia Civil já realizou perícia técnica no local.

O que chama a atenção na ocorrência é que, a princípio, nada foi furtado do imóvel, nem mesmo equipamentos eletrônicos. Armários, mesas e até o bebedouro foram derrubados e o balcão de atendimento chegou a ser arrancado do piso.

Nesta segunda-feira, 22 de fevereiro, o Departamento de Habitação vai trabalhar exclusivamente prestando informações aos interessados em participar do sorteio de lotes remanescentes da Vila Matilde, das 9h às 15h. A expectativa é que o atendimento normal retorne na terça-feira, após a reorganização do local pela equipe.

Lotes

Até o dia 15 de março, os inscritos no Programa Municipal de Habitação Popular podem demonstrar interesse em participar do sorteio de lotes remanescentes do loteamento Vila Matilde, na zona sul do município. Serão disponibilizados 31 lotes de terreno. O edital completo está disponível no Diário Oficial do Município. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2278.