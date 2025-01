Deputado Antônio Carlos Arantes visita Hospital do Coração Santa Lúcia e anuncia liberação de R$ 4,5 milhões em recursos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O deputado estadual Antônio Carlos Arantes esteve em Poços de Caldas na manhã desta quarta-feira (29), onde visitou o Hospital do Coração Santa Lúcia e anunciou a liberação de mais de R$ 4,5 milhões em recursos financeiros, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde.

Com mais de 50 anos de história, o Hospital Santa Lúcia é um importante centro médico da região, desempenhando um papel essencial no fortalecimento da assistência à saúde, beneficiando não apenas Poços de Caldas, mas também os municípios vizinhos.

Durante sua visita, o deputado também participou de uma reunião com a diretoria da Santa Casa de Poços de Caldas, onde acompanhou as demandas e necessidades da instituição. Para finalizar sua agenda na cidade, o deputado se reuniu com o prefeito Paulo Ney em seu gabinete, no Centro Administrativo.