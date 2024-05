Deputados Federais Dr. Frederico e Ulisses Guimarães, entregam emenda de R$ 1.3 milhão para Santa Casa de Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Os Deputados Federais, Ulisses Guimarães Borges (MDB) e Dr. Frederico (PRD), estiveram neste último domingo, 26, na Santa Casa de Poços de Caldas, para entregar uma verba de R$ 1.300,000,00, para a instituição. Estes valores são para os custeios da Santa Casa e já estão disponíveis no sistema INVESTSUS, para o cadastramento das propostas por meio do Fundo Municipal de Saúde.

Destas emendas, R$ 1 milhão é oriundo do Deputado Ulisses Guimarães e R$ 300 mil, verba encaminhada pelo Deputado Frederico, para investir no setor de oncologia, contemplada após a articulação conjunta de lideranças políticas com o apoio da presidente do PRD Poços de Caldas, Tereza Navarro, e do Deputado Federal Ulisses Guimarães.

Conforme o Deputado Federal Dr. Frederico, a Santa Casa de Poços é um exemplo para outras entidades, em relação à estrutura oferecida à população de Poços de Caldas e região. “É uma alegria muito grande estar aqui e ver um hospital, com este nível de qualidade. Fui diretor de uma Santa Casa e fico orgulhoso disso. Sabemos que, mesmo com este ótimo atendimento, há necessidades e dificuldades. Por isso, tomamos a iniciativa de enviar, a pedido da Tereza Navarro, do Deputado Ulisses Guimarães e de lideranças, R$ 300 mil, que já estão encaminhados. Sei que é um valor simbólico e que precisa melhorar muito, mas estou aqui com nossas lideranças para poder ampliar este valor”, salientou o deputado federal.

“Ficamos muito satisfeitos com essa parceria. Poder receber esses 300 mil reais, é um valor muito importante e sabemos do seu compromisso. Seu trabalho como médico e de diretor da Santa Casa e, agora, saindo da diretoria técnica para ser deputado é ótimo por saber das dificuldades que passamos. Sabendo disso, e de como a Santa Casa passa, podemos iniciar esta parceria muito importante”, relatou o vice-provedor da Santa Casa, Marcos Carvalho Dias.

O Deputado Ulisses Guimarães, ressaltou a importância desta emenda para o hospital. “Poder estar aqui na Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas, na batuta de nosso amigo Marcos Carvalho Dias, tenho certeza que vai continuar fazendo muito pela nossa população e pela nossa Poços de Caldas. Entregar essa emenda é tão importante, pois estamos fazendo um trabalho em Brasília que é de pavimentar o caminho, com grandes lideranças para termos um futuro melhor para nossa cidade. Vale lembrar, que já estive com o Marcos, encaminhando uma verba de um milhão e, com essa, serão R$ 1.300,000,00. Tenho certeza, que esta verba, de R$ 300 mil, que será encaminhada para a parte oncológica, melhorará os atendimentos. A gente que teve casos da doença por perto, sabe o quão é importante este tipo de investimento”, fala o Deputado Ulisses Guimarães.

Para a presidente do Grupo de Assistência e Apoio ao Paciente Oncológico (Gaapo) e coordenadora da psicologia da Santa Casa, Cláudia Regina Gomes Rocha, esta verba vem para beneficiar milhares de pacientes atendidos pela Unacon. “Essa emenda é muito importante, ela vai colaborar muito com o serviços da oncologia da Santa Casa e, consequentemente, os usuários serão beneficiados. Tenho certeza, que esse será o primeiro caminho para a gente poder fortalecer essas relações e, quem sabe, conseguir mais ajuda para nós que fazemos tantos atendimentos na região”, explica ela.

Hoje, a Unidade de Atendimento de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), oferece atendimento a pacientes de Poços de Caldas e de outras 80 cidades da região. A unidade tem tratamento para os mais diversos tipos de câncer e, por mês, no hospital são realizadas pouco mais de 40 cirurgias de alta complexidade em oncologia e mais de 500 sessões de quimioterapia.