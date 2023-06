Destinações de Imposto de Renda para Fundo da Criança e do Adolescente e Fundo do Idoso chegam a R$797 mil em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em 2023, as destinações do Imposto de Renda aos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e dos Adolescentes (FDCA) e os Fundo do Idoso em Poços de Caldas chegaram a R$797.654,50. O valor é 29% maior do que no ano de 2022, quando foram destinados R$ 615.716,61. Para o Fundo da Criança e do Adolescente foram destinados R$ 424.404,96 e para o Fundo do Idoso R$ 373.249,54

Poços de Caldas é a cidade com maior valor em destinações para os Fundos da Criança e do Adolescente e também para o Fundo do Idoso no Sul de Minas. E a 6ª cidade com maior valor destinado em Minas Gerais, considerando a soma dos valores destinados aos dois fundos.

O chefe da Receita Federal em Poços de Caldas, analista tributário Vitor de Castro Braga, destaca a importância desse recurso: “Um resultado fantástico para Poços de Caldas, e ao mesmo tempo motivador. Um forte sinal de que a campanha de divulgação, quando realizada com apoio de vários órgãos e setores da sociedade, rende muitos frutos. O cidadão poços-caldense, que abraçou essa causa tão nobre, está de parabéns! Que este trabalho continue e envolva cada vez mais cidadãos, pois o potencial de arrecadação é grande, e, infelizmente, a quantidade de pessoas aguardando por esta ajuda ainda maior”.

Veja o resultado da Campanha Sou Cidadão Solidário em outras cidades da região:

ANDRADAS

75.370,46

FDCA

ANDRADAS

41.939,45

IDOSO

CALDAS

40.557,35

FDCA

CALDAS

82.387,91

IDOSO

CAMPESTRE

13.264,69

FDCA

CAMPESTRE

9.700,26

IDOSO

IPUIUNA

1.732,31

IDOSO

POCOS DE CALDAS

424.404,96

FDCA

POCOS DE CALDAS

373.249,54

IDOSO

SANTA RITA DE CALDAS

11.311,54

FDCA

* FDCA – Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e FI – Fundo do Idoso.

O que são os Fundo da Criança e do Adolescente (FDCA) e Fundo do Idoso (FI)?

O FDCA e o FI são fundos público coordenado pelos Conselhos Municipais dos Direitos das Crianças e Adolescentes (CMDCA) e pelo Conselhos Municipais dos Direitos das Pessoas Idosas. Os fundos financiam projetos que atuam na garantia, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente e também das pessoas idosas.

Campanha Sou Cidadão Solidário

A Campanha Sou Cidadão Solidário é uma inciativa da Receita Federal para que os contribuintes saibam que podem destinar parte do imposto devido para os Fundos da Criança e do Adolescente e Fundo do Idoso.

A destinação pode ser realizada no momento da entrega da declaração do Imposto de Renda, nos meses de março a maio de cada ano, para contribuintes que declaram pelo modelo completo (deduções legais). A destinação não representa um gasto para o contribuinte, mas sim o direcionamento de uma parcela do imposto devido à Receita Federal para os fundos municipais.

Pessoas físicas podem destinar até 6% do Imposto de Renda devido, sendo 3% ao Fundo da Criança e do Adolescente e 3% ao Fundo do Idoso. Quem tem imposto a restituir também pode fazer a doação, com isso, o valor a ser restituído aumenta.

A destinação também pode ser realizada no decorrer do ano e informada na declaração do ano seguinte. Para isso, basta entrar em contato diretamente com o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente ou com o Conselho dos Direitos do Idoso.

No caso de pessoas jurídicas, elas devem ser tributadas pelo lucro real. A doação pode ser de 1% do imposto devido.

Saiba mais em:

Campanha de Destinação do Imposto de Renda: Eu Sou Cidadão Solidário — Receita Federal (www.gov.br)

Beatriz Aquino