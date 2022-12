Detento aproveita “saidinha” de Natal para realizar assalto

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Beneficiado com a saidinha de Natal faz parte da dupla de criminosos que realizaram um roubo em Poços de Caldas na tarde desta segunda-feira, dia 26. O benefício é previsto na Lei de Execução Penal e o Poder Judiciário é responsável pelas concessões das saídas temporárias.

De acordo com Polícia Militar, dois criminosos chegaram a pé em uma residência, localizada no Bairro Bortolan e anunciaram o roubo. Um morador reagiu e foi atingido por um disparo de arma de fogo.

Pouco tempo depois, os criminosos fugiram levando duas caminhonetes da família, sendo uma Chevrolet S10 e uma Ford Ranger. Um dos criminosos foi interceptado por um helicóptero e uma viatura da PM em uma estrada no Bairro Maria Imaculada, que dá acesso à Rodovia do Contorno. Ele foi preso e uma arma de fogo foi apreendida.

As viaturas se deslocaram para a Zona Sul da cidade onde localizaram a outra caminhonete no Bairro Conjunto Habitacional. Após levantamento de informações, os policiais descobriram o endereço do segundo autor envolvido no crime, que foi preso no Bairro Parque das Nações, também na zona Sul.

A Polícia informou que a vítima passa bem.

Beatriz Aquino