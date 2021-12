Dezembro Vermelho | Prefeitura intensifica mobilização na luta contra doenças sexualmente transmissíveis

Durante o mês de dezembro acontece a mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras IST‘s’ (infecções sexualmente transmissíveis), a ação é conhecida como Dezembro Vermelho, instituída pela Lei nº 13.504/2017.

A campanha chama a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.

Ao longo de mês o IST/AIDS, equipamento da secretaria de Saúde, realizará em parceria com a secretaria de Promoção Social, Estratégia de Saúde da Família (ESF), Equipe de Saúde Bucal, Escola de Enfermagem Dom Bosco e UNOPAR, diversas ações pela cidade, relacionadas ao enfrentamento ao HIV/Aids e às demais IST’s.

A Coordenadora do SAE/CTA e Assistente Social Cristiane Aparecida Pereira falou sobre a importância do mês para conscientização. “O mês de Dezembro volta o olhar para o HIV, infecção que já tem 40 anos, esse ano sairemos às ruas para falar de prevenção, para falar sobre o serviço e ações que prestamos ao público, a fim de quebrar preconceitos e alertar a população sobre a importância da prevenção combinada.”

O Cristo receberá iluminação na cor vermelha, pelo dia mundial do combate à AIDS, comemorado no dia 1º de dezembro. A cor e o laço vermelho são visto como símbolo de solidariedade e de comprometimento na luta contra a AIDS.

O Centro de testagem e Aconselhamento tem atendimento ao público de segunda a sexta, no prédio da Secretaria, localizada na esquina das ruas Rio Grande do Sul com Pará, das 08h às 18h.

Programação

01/12 – 8:00 – Alunos do Curso de Enfermagem da PUC em visita técnica ao SAE/CTA

03/12 – 8:30 – Alunos do Curso Técnico de Enfermagem do Dom Bosco – curso prático de Testagem rápida

04/12 – 11h às 17h – Ação de Prevenção e orientações sobre IST na Zona Sul – Avenida Esperança, n° 555 – Parque Esperança

05/12 – 08h Às 13h – Ação de Prevenção e orientações sobre IST na Zona Sul – Avenida Esperança, n° 555 – Parque Esperança

07/12 – 9:00 – Ação de Prevenção e Testagem no Abrigo Vila Serena

08/12 – 12:00 – Ação de Prevenção e orientações sobre IST na Unidade do DMAE – Bairro Santa Rosália

09/12 – 12:00 – Ação de Prevenção e orientações sobre IST na Unidade do DMAE – Bairro São Benedito

10/12 – 10:00 – Ação de Prevenção e orientações sobre IST no Centro de Tratamento Margarida Goulart

18/12 – 08h às 17h – ção de Prevenção e orientações sobre IST no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) – Rua Miguel Calixto de Moraes, 1.153, no Jardim Itamaraty

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.