Dezembro Vermelho: serviços da saúde têm horário ampliado esta semana

O Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA, terá horário de atendimento diferenciado a partir desta terça, 01 de dezembro e até a próxima sexta, 04, das 8h às 21h. A ampliação no horário é uma ação local que faz parte do Dezembro Vermelho – mês de luta e conscientização no combate ao HIV. 1º de Dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. O atendimento inclui a oferta de testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatite B e C, acolhimento, orientação e encaminhamento. O Programa IST/AIDS funciona na Secretaria Municipal de Saúde, na esquina da Rua Pará com Rua Rio Grande do Sul, com entrada pela Rua Rio Grande do Sul. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3697-2274 e 3697-2272.

Em 2020, foram 38 novos casos registrados, sendo 33 homens e cinco mulheres. Em 2019, 50 novos casos, sendo 45 homens e cinco mulheres. E em 2018, 45 novos casos, sendo 38 homens e sete mulheres. Em 2019, o Programa registrou ainda 94 novos casos de Sífilis e 37 casos de Hepatites B ou C.

Transmissão

Relações sexuais sem preservativo, compartilhamento de seringas contaminadas, de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação: estas são formas de transmissão do vírus HIV. O diagnóstico é fundamental para evitar a transmissão e, ao mesmo tempo, possibilitar o início do tratamento.

Atendimento Permanente

O diagnóstico e o tratamento do HIV e de outras IST´s – Infecções Sexualmente Transmissíveis, como Sífilis e Hepatites B e C, podem ser buscados em uma unidade básica de saúde ou no Programa Especializado, que oferece atendimento multidisciplinar com orientação, aconselhamento e dispensação de medicamentos. O DST/Aids em Poços também oferece a Profilaxia Pré Exposição para HIV (PREP) e a Profilaxia Pós Exposição (PEP). O atendimento está disponível durante todo o ano, sem necessidade de encaminhamento.