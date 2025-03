Dia D de vacinação contra a Febre Amarela acontece amanhã, 15

Dando sequência às inúmeras ações de combate à Febre Amarela no Município, será realizado neste sábado, 15 de março, um novo Dia D — uma grande oportunidade de vacinação em Poços, um trabalho da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

As 16 salas de vacina funcionarão das 8h às 17h. Para participar, é necessário ter em mãos o cartão de vacinação e um documento de identidade.

Apesar das medidas preventivas já aplicadas, a cobertura vacinal no município ainda está abaixo da meta exigida pelo Ministério da Saúde.

A Febre Amarela é uma doença infecciosa grave, com alta taxa de mortalidade, podendo levar a óbito cerca de 50 a 60% dos pacientes que desenvolvem a forma mais severa. Dos 5 casos humanos confirmados na regional do extremo sul de Minas até o momento 3 evoluíram para óbito aumentando nossa preocupação. A vacinação é a principal forma de prevenção e controle da doença. A vacina é segura, eficaz e oferece proteção vitalícia.

Horários ampliados de vacinação em Poços de Caldas

Além do Dia D, a Prefeitura tem ampliado o horário de funcionamento das salas de vacina em Poços de Caldas, confira os dias e novos horários nas próximas semanas:

Semana de 17 a 21 de março

* Regional Sul: 17/03 a 20/03 até às 19h – Av. Antônio Marinoni, 125 São Sebastião

* Formosa: 18/03 até às 19h – R. Francisco Cantos Davo, 374

* Vilas Unidas: 18/03 até às 19h – Av. Gentil Messias, 275 Vila Cruz

* Country Club: 19/03 até às 19h – R. José Mendonça, 131

* Regional Leste: 19/03 até às 18h – R. Cecilia Fischela, 63 – Estância São José

* Santa Augusta: 19/03 até às 19h – R. Prf° Nicolina Bernardo, 230

* Jardim São Paulo: 20/03 até às 19h – R. Jaguari, 15

* Parque Pinheiros: 20/03 até às 19h – R. Victor Emanuel Imesi, 265

Semana de 24 a 28 de março

* São José: 24/03 até às 19h – R. José Augusto De Carvalho, 563

* Santana/Santa Rosália: 25/03 até às 19h30 – R. Dr. Anternor Damini, 233 Santa Rosália

* Quisisana : 25/03 até às 19h – R. Geni Villas Boas Tardelli, 50 – São José

* Regional Leste: 26/03 até às 18h – R. Cecilia Fischela, 63 – Estância São José

* Santa Augusta: 26/03 ate às 19h – R. Prf° Nicolina Bernardo, 230

* EsperançaII: 27/03 até às 19h – R. Lazaro De Lima, 280

* Kennedy II: 26/03 até às 19h – Rua Estanho, 195

