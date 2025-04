Dia D de Vacinação contra a Influenza será neste sábado em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Quem ainda não se vacinou contra a gripe terá uma nova oportunidade neste sábado, 26 de abril, durante o Dia D da Campanha de Vacinação contra a Influenza. A ação será realizada das 8h às 17h, com atendimento ao público-alvo da campanha em salas de vacina específicas — que estão sendo definidas pela Secretaria Municipal de Saúde e serão divulgadas em breve.

A campanha teve início em 7 de abril e segue normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, nas salas de vacinação da cidade. A meta é imunizar 90% do público-alvo, conforme o objetivo nacional. Devem se vacinar: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. A vacina de 2025 protege contra as cepas H1N1, H3N2 e B, e pode ser administrada junto a outras vacinas do Calendário Nacional de Imunização. Além dos grupos já citados, também fazem parte do público prioritário:

*Trabalhadores da saúde

*Puérperas

*Professores (ensino básico e superior)

*Povos indígenas

*Pessoas em situação de rua

*Profissionais das Forças de Segurança, Salvamento e Forças Armadas

*Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou outras condições clínicas especiais

*Pessoas com deficiência permanente

*Caminhoneiros e trabalhadores do transporte rodoviário coletivo

*Trabalhadores portuários

*Funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade

*Adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (12 a 21 anos)

*Trabalhadores dos Correios

Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identificação e o cartão de vacinação. Pessoas com comorbidades devem informar sua condição de saúde ao profissional responsável.

Sobre a Influenza

A Influenza pode causar complicações graves, especialmente nos grupos de risco. A vacina é atualizada anualmente conforme as cepas mais circulantes, contribuindo para a redução de hospitalizações e óbitos.

Durante o Dia D, quem ainda não se imunizou contra a Febre Amarela ou tem dúvidas também poderá aproveitar a oportunidade para se vacinar.

Fique atento e não deixe de se imunizar!