Dia da Árvore tem distribuição de mudas em Poços de Caldas

Nesta terça-feira (21), Dia da Árvore, há distribuição de mudas na Estação Mogiana (Fepasa), a partir das 9h, e também na esquina das ruas Assis Figueiredo e Prefeito Chagas. A ação é uma parceria entre o Jardim Botânico, a Secretaria de Serviços Públicos e o Demutran.

Ontem (20), já aconteceram algumas ações referentes ao meio ambiente. Marcando a abertura do Congresso de Meio Ambiente, que começou nesta segunda, houve plantio de 95 mudas de árvore numa área verde do Jardim Elvira Dias, na zona leste de Poços de Caldas.

Além disso, também houve uma blitz com distribuição de mudas na Fepasa. As ações tem parceria com a GSC Eventos, que realiza o congresso ambiental.

O Dia da Árvore é comemorado no Brasil com o objetivo principal de conscientização a respeito da preservação. A data, que é diferente em outras partes do mundo, foi escolhida em razão da proximidade com o início da primavera no hemisfério Sul.