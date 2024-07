Dia da Saúde Ocular é oportunidade para reforçar cuidados com a visão

Data instituída pela Organização mundial da Saúde lembra que visitas periódicas ao oftalmologista podem evitar a cegueira

O Dia Mundial da Saúde Ocular, data estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para 10/7, serve como um lembrete à população sobre os cuidados necessários com a visão. Isso vale para todas as idades, pois tanto crianças quanto adultos podem ser acometidos por doenças oculares, para as quais há meios de se evitar ou tratar.

Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), 90% dos casos de deficiência visual no mundo são preveníveis ou tratáveis.

Em crianças, a perda de visão está relacionada a infecções congênitas, catarata congênita, retinopatia da prematuridade e glaucoma congênito. O médico oftalmologista do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), Ulisses Roberto dos Santos, explica que os pequenos também precisam de acompanhamento oftalmológico.

“Doenças que aflijam os olhos das crianças têm que ser tratadas precocemente para evitar comprometimento do desenvolvimento da visão”, explica o oftalmologista, que acrescenta que o sentido da visão só amadurece em torno do oitavo ano de vida da criança.

O tumor ocular denominado retinoblastoma é um dos mais frequentes na infância e, segundo o oftalmologista, os pais devem prestar atenção em sinais, como estrabismo e alteração do reflexo vermelho da pupila (que assume coloração branca), e levarem a criança para uma consulta com especialista.

Nos adultos, a perda da visão está relacionada a condições como catarata, degeneração macular relacionada à idade e retinopatia diabética. Mas a Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO) ainda identifica o glaucoma como a principal causa de cegueira irreversível no mundo, doença caracterizada por um grupo de condições relacionadas a danos ao nervo óptico e perda do campo visual, que tem como principal fator de risco o aumento da pressão ocular.

Essas condições, muitas vezes silenciosas, só podem ser detectadas por meio de exames feitos pelo médico oftalmologista, alerta Ulisses Roberto dos Santos. “O exame oftalmológico é importante não apenas para avaliação de doenças do olho, mas também permite o diagnóstico e acompanhamento de diversas condições não oftalmológicas, como diabetes e hipertensão arterial”, diz.

Ele recomenda que adultos e jovens saudáveis devem se submeter ao exame da visão a cada três anos e idosos a cada dois. O médico adverte que, ainda que seja comum haver atendimento para exames de vista em óticas, geralmente isso ocorre em estruturas precárias e sem os equipamentos para um exame oftalmológico completo.

Fonte: Agência Minas

