Dia das Crianças | Parque Municipal oferece atividades especiais

A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Esportes, preparou uma programação especial para o Dia das Crianças no Parque Municipal Antônio Molinari, nesta terça-feira (12).

Serão colocados na extensão do parque cama elástica, tobogãs, pula pula além de pipoca e algodão doce para a criançada.

Além destas atividades, estará ocorrendo no Campo Society do parque um torneio de Futebol categoria Sub-12, com nove equipes participantes que jogarão entre si em rodízio e turno único. Serão premiados com troféus e medalhas a equipe campeã, vice além do 3º e 4º colocados.

As atividades estarão abertas das 8h às 12h e haverá monitores para cada ponto, fazendo o controle das crianças e até mesmo higienização com álcool gel. É obrigatório o uso de máscara.

Caso esteja chovendo pela manhã, o evento será cancelado.