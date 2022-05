Dia do Assistente Social é celebrado com café da manhã especial

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um café da manhã especial nesta segunda-feira, na sede da Secretaria Municipal de Promoção Social, marcou o Dia do Assistente Social, celebrado em 15 de maio. Além de todos os profissionais atuantes nos diversos serviços prestados pelo município, participaram do café o vice-prefeito Júlio César de Freitas, o secretário municipal de Promoção Social, Carlos Almeida, e o coordenador do curso de Serviço Social da UEMG, campus Poços de Caldas, Renato Tadeu Veroneze.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Promoção Social conta com 32 assistentes sociais, na Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. “Os profissionais do Serviço Social são fundamentais no planejamento, desenvolvimento e execução das políticas públicas de assistência social. A todos o nosso muito obrigado pela excelência técnica e, principalmente, pela dedicação ao outro, sobretudo aos mais que mais precisam”, destacou o secretário municipal de Promoção Social, Carlos Almeida.

Celebrado a 15 de maio, o profissional de Serviços Sociais é um membro ativo na luta pelos direitos humanos, dedicando-se na luta por melhores condições de vida para os grupos sociais menos favorecidos. O assistente social acompanha de perto as famílias em suas comunidades e desenvolve projetos de assistência social voltados para as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social.

Os serviços podem ser acessados principalmente através dos Centros de Referência de Assistência Social. O CRAS é a porta de entrada para os serviços da rede socioassistencial. Equipamentos da chamada Proteção Social Básica, estão presentes em todas as regiões – centro, sul, leste e oeste – com sete unidades de atendimento, além da equipe volante que percorre a área rural do município. No CRAS, são identificadas e selecionadas as famílias que devem ser atendidas em programas sociais como Bolsa Família, Cesta Verde, tarifa social de energia, entre outros.

Os assistentes sociais atuam também no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), equipamento que integra a média complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e realiza atendimento nas situações de violação de direitos de crianças, adolescentes, mulheres, idosos e pessoas com deficiência.

Além disso, estão presentes em setores como Vigilância Socioassistencial, Segurança Alimentar, atendimento a pessoas em situação de rua, abrigos institucionais para crianças e adolescentes, Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), em Organizações da Sociedade Civil (OSCs) parceiras da Secretaria Municipal de Promoção Social.

O Dia do Assistente Social é celebrado em 15 de maio em referência ao Decreto do Conselho de Ministros nº 994, de 15 de maio de 1962, que regulamenta e oficializa a profissão no Brasil.