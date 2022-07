Dia do Hospital | Profissionais avaliam os desafios enfrentados diariamente

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Como forma de homenagear os profissionais da saúde é celebrado, anualmente, dia 02 de julho, o Dia do Hospital. É impossível prever quando vai surgir uma infecção urinária, pneumonia ou até mesmo uma pandemia. “Os últimos dois anos foram muito desafiadores. Nós enfrentamos um período muito difícil durante os atendimentos de Covid-19. Ficamos próximos dos pacientes e familiares, torcendo pela recuperação. Quando isso não acontecia, era inevitável não se abalar. Inclusive, tivemos muito apoio do hospital para desenvolver essa inteligência emocional” lembra a enfermeira da Unimed Poços, Paula Cícera Ramos Nono.

Além de qualificação profissional, o trabalho em um hospital exige empatia e resiliência. Afinal, independente da situação ou do diagnóstico, a equipe precisa estar preparada para receber o paciente. “A rotina é muito desafiadora. Precisamos lidar com o doente, mas também acolher a família que está abalada e triste diante desta situação” explica Paula.

Atendimento Humanizado

Trabalhando há mais de 30 anos na área da saúde, a médica hospitalista da Unimed Poços faz um balanço dos serviços e desafios do setor. “Acho interessante quando o paciente ou a família diz ‘desculpa o trabalho que estamos dando’, sendo que eles são o objetivo da nossa profissão. Infelizmente as pessoas adoecem e precisam dessa atenção” afirma Francisca Barreiro.

“Demorei para entender o que é ser humanizado, afinal somos todos humanos. Mas basicamente se trata de colocar o coração em tudo que a gente faz. Precisamos compreender que aquele paciente é uma pessoa enfrentando uma doença. É necessário ouvir mais, qual o contexto e as reações que cada um tem diante de uma enfermidade” reflete Francisca. Mas para prestar qualquer tipo de atendimento, antes é necessário que o profissional também esteja atento a própria saúde. “Precisamos nos cuidar e estar bem, para poder cuidar de outras pessoas” completa a profissional.

Cuidados no dia a dia

Para garantir a segurança dos colaboradores, profissionais e acompanhantes é necessário uma série de cuidados. A higienização hospitalar diz respeito a todas as técnicas de limpeza, desinfecção e esterilização utilizadas em todos os ambientes internos do hospital. “Diferentes procedimentos são utilizados de acordo com o risco de infecção do ambiente, desde o centro cirúrgico, UTI, enfermarias, ambulatórios, até os setores administrativos” explica a auxiliar de higienização, Mariza de Cássia Freitas Bastos.