Dia do Servidor: Prefeitura não terá expediente na segunda

Na próxima segunda-feira (28), não haverá expediente na Prefeitura por conta do Dia do Servidor Público. Creches, escolas públicas e PSFs também não vão funcionar. Setores públicos estaduais e federais também não devem ter expediente.

Serviços essenciais da Prefeitura como limpeza urbana e atendimento de urgência e emergência funcionam normalmente.

O atendimento administrativo retorna na terça-feira (29).

