Dia dos Pais: uma oportunidade ímpar para os pequenos negócios aumentarem suas vendas

Sebrae Minas preparou dicas para ajudar empreendedores a aproveitarem os dados para aumentar seu faturamento

O Dia dos Pais, celebrado no dia 11 de agosto, além de ser uma data que carrega memórias afetivas, é uma oportunidade para os pequenos negócios aumentarem as vendas. As análises de tendências realizadas pelo Sebrae Minas para a comemoração indicam que, em 2024, os consumidores vão continuar valorizando experiências personalizadas e produtos que transmitam emoção. O desejo por presentes que construam memórias duradouras está em alta e reflete a mudança nas prioridades dos consumidores que buscam fortalecer laços e proporcionar momentos especiais com a família.

Os empreendedores podem aproveitar para desenvolver produtos e serviços que contribuam para melhorar a experiência dos consumidores. A analista do Sebrae Minas Rafaela Justi destaca que os personalizados são presentes que retratam sentimentos de forma única e, por isso, ganham mais visibilidade neste período. “Além de serem marcantes, fogem ao padrão e são excelentes para apresentar os pais. Produtos de vestuário também são uma escolha valorizada pela população brasileira. Além disso, não podemos deixar de destacar duas áreas em crescimento exponencial: saúde e tecnologia”, reforça.

A conveniência das compras on-line continua sendo um fator de destaque. Impulsionada pela variedade de opções e facilidade em comparar preços e produtos, as empresas que oferecem a experiência de compra digital fluida e segura saem em vantagem, especialmente, se conseguirem garantir entregas rápidas e eficientes.

“Constatamos cada vez mais o interesse do consumidor em compras e pesquisas on-line. Sendo assim, as redes sociais são excelentes canais para comunicação e divulgação em datas comemorativas. Apostar no marketing de conteúdo e relacionamento para melhores resultados é uma boa ideia. Os anúncios são oportunidades para alavancar o negócio, se o cenário financeiro da empresa permitir. Se optar pelo tráfego pago, é interessante estar com o orgânico adequado para proporcionar um retorno efetivo”, destaca a analista.

O Dia dos Pais também permite aos empreendedores criar uma relação cada vez mais forte e fiel junto aos clientes. Por isso, o Sebrae Minas preparou nove dicas de marketing para os pequenos negócios aproveitarem os dados, convertendo em vendas:

1 – Crie conteúdos emocionais. Um exemplo, é a importância da relação entre pais e filhos.

2 – Faça campanhas personalizadas. Construa uma oferta com a sensação de ter sido feita especialmente para o cliente.

3 – Seja multicanal. Invista em marketing digital com ações offline. 4 – Faça promoções familiares, como pacotes promocionais para pais e filhos.

5 – Promova concursos e sorteios, pois cria a sensação de comunidade e participação.

6 – Colha depoimentos de clientes, transmitem crítica e influência para novos consumidores.

7 – Ofereça descontos progressivos, que se tornem maiores conforme o valor da compra aumente.

8 – Crie pacotes especiais a preço promocional.

9 – Oferecer brindes exclusivos, que dão uma sensação de privilégio.

Para mais dicas e estratégias sobre como alavancar as vendas e melhorar os negócios no Dia dos Pais, acesse o conteúdo exclusivo disponível no Sebrae Play.