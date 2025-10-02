Dia mundial da adoção de animais é celebrado com evento na praça Pedro Sanches

02out

Dia mundial da adoção de animais é celebrado com evento na praça Pedro Sanches

Por Notícias

Atualizado em 2 de outubro de 2025

Neste sábado, 4 de outubro, é celebrado o Dia Mundial da Adoção de Animais. Para marcar a data, a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, promove uma Feira de Adoção de Cães, das 9h às 14h, na Praça Pedro Sanches.

A iniciativa será conduzida pela equipe do Abrigo Municipal, que levará cães de diferentes idades e portes em busca de um novo lar. O objetivo é incentivar a adoção responsável e oferecer aos animais resgatados a oportunidade de viver com mais amor e dignidade.

foto: Victor Imesi

Todos os animais disponíveis já passaram por acompanhamento veterinário e estão prontos para integrar uma nova família.

Quem não puder participar da feira pode visitar diretamente o Abrigo Municipal, que funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, na Avenida Fosco Pardini, s/n.

A Prefeitura reforça a importância da adoção responsável, que transforma a vida dos animais e também das famílias que os acolhem. Além disso, destaca o papel essencial da castração, oferecida gratuitamente pela Secretaria de Saúde, como medida de controle populacional, prevenção de doenças e garantia de maior qualidade de vida aos cães.

 

