Dia Mundial da Água | Balneário Mário Mourão realiza atividades gratuitas

Para marcar o Dia do Mundial da Água, comemorado nesta terça-feira (22), o Balneário Mário Mourão realizou uma série de atividades para o público na Praça Dom Pedro 2º, onde fica o ponto turístico termal.

Durante a manhã, houve aulas de tai chi chuan, alongamento, ginástica localizada e zumba com professores da PUC Minas e da Coopoços, além de distribuição de mudas de plantas nativas e medicinais doadas pelo Instituto Alcoa e pela Fundação Jardim Botânico.

O DMAE doou copos de água mineral para o evento, fornecidos pelas Águas Minerais Poços de Caldas. “O evento teve o intuito de conscientizar a população sobre a utilização e preservação das águas e a valorização das águas termais do município”, disse a chefe do departamento de serviços termais, Sharlene Carvalho.

O evento teve apoio da Secretaria de Esportes e da Aphas (Associação de Promoção Humana e Ação Social).

