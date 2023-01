Dia Mundial do Braile apela para a importância da inclusão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Hoje, dia 4 de janeiro é comemorado o dia Mundial do Braile. A data foi criada para ressaltar a importância da inclusão de deficiente visuais no acesso aos livros e também na escrita.

De acordo com o Censo 2010, cerca de 24% da população tinham algum tipo de deficiência naquele período, o que correspondia a 46 milhões de brasileiros. O número de pessoas com dificuldades visuais chega a quase 20%.

Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS, 2,2 bilhões de pessoas têm alguma deficiência visual, sendo 1 bilhão com uma condição que poderia ser prevenida ou tratada. Ainda conforme a OMS, a incidência de deficiência visual é quatro vezes maior em países de rendas baixa e média do que nas nações mais ricas.

O Sistema Braile é uma alternativa para que pessoas enquadradas nessas situações possam entrar em contato com a leitura. Assim, o método contribui para a inclusão em uma das principais formas de registro e aquisição de conhecimento, a escrita.

O Sistema Braile foi criado pelo francês Louis Braille, em 1925. Cego após um acidente na oficina do pai, adaptou métodos utilizados por soldados franceses para comunicação noturna. A versão final foi apresentada por ele em 1837.

O sistema é baseado em pontos com relevo em papéis, que são apreendidos por meio do contato com a ponta dos dedos. Por meio da combinação de seis pontos, é possível fazer até 63 caracteres diferentes.

Segundo a União Mundial de Cegos, apenas 5% dos livros em todo o mundo são

transcritos para o Braile. Em países mais pobres, esse percentual cai para 1%.

Fonte Agência Brasil

Organização Mundial de Saúde

Censo 2010

Beatriz Aquino