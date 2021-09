Dia Mundial Sem Carro | Confira a programação para esta quarta (22)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Para marcar o Dia Mundial Sem Carro, comemorado nesta quarta-feira (22), haverá uma série de atividades na rua Barros Cobra, no trecho entre a Assis Figueiredo e a Rio Grande do Sul. Por conta disso, a via fica fechada para veículos das 7h às 17h.

A ação é uma parceria do Demutran com a Secretaria Municipal de Esportes. A partir das 8h, haverá atividades esportivas e de lazer: alongamento, funcional e recreação (das 8h às 10h), aulão de ritmos (das 10h às 12h e das 14h às 16h), atividades recreativas (das 10h às 16h), alongamento e funcional (das 12h às 14h) e cama elástica (das 8h à 16h).

O Dia Mundial Sem Carro faz parte da Semana Nacional do Trânsito. Além das atividades esportivas, haverá distribuição de panfletos com orientações de boa conduta no tráfego. O objetivo do Dia Mundial Sem Carro é estimular a reflexão sobre o uso excessivo do automóvel, responsável pelo aumento da poluição nos centros urbanos e pela queda do nível da qualidade de vida das pessoas.

Já a programação da Semana Nacional do Trânsito segue até sábado (25) com blitzes educativa na Estação Fepasa (quarta e sexta) e exposição de carros batidos na Praça Pedro Sanches (sexta e sábado).