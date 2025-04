Dia Nacional da Alegria no Parque do Cristo: um momento de inclusão, felicidade e solidariedade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quarta-feira, dia 09 de abril de 2025, o Parque do Cristo, em Poços de Caldas, celebrou a 16ª edição do Dia Nacional da Alegria (DNA), uma iniciativa promovida pelo SINDEPAT – Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas com apoio daAdibra e da Apasg. O objetivo do evento é espalhar alegria e proporcionar momentos inesquecíveis para crianças em situação de vulnerabilidade em todo o Brasil.

Este ano, o Parque do Cristo reforçou ainda mais seu compromisso com a inclusão ao receber crianças assistidas pela Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas (ADEFIP). Graças às melhorias de acessibilidade implantadas pela CITUR, como a cabine PCD do Teleférico, a base elevatória e rampas adaptadas, essas crianças puderam desfrutar de um passeio único e emocionante.

Desde sua criação, em 2008, o DNA mobiliza parques e atrações turísticas de todo o país para acolher instituições que cuidam de crianças e adolescentes. Em 2025, mais de 40 parques de dez estados brasileiros abriram suas portas. Desde a primeira ediçãojá foram atendidas mais de 540 mil crianças por todo o Brasil. Em Poços de Caldas, a ação contou com a parceria da ADEFIP, que selecionou os participantes para este dia especial.

A programação incluiu um passeio pelo Teleférico, onde as crianças puderam admirar a vista deslumbrante da cidade e viver momentos de pura alegria. Além disso, exploraram os espaços de lazer do parque e tiveram a oportunidade de se socializar em uma tarde repleta de sorrisos e emoção.

A presidente da ADEFIP, Ana Paula Tranche, destacou a importância da ação:

“Ver a felicidade estampada no rosto das crianças é emocionante. A acessibilidade faz toda a diferença para que elas possam viver experiências como essa. O Dia Nacional da Alegria não é só sobre diversão, mas sobre inclusão, respeito e solidariedade. Agradecemos ao Parque do Cristo e à CITUR por tornar isso possível.”

Mais do que um dia de diversão, o evento promove conscientização sobre a necessidade da inclusão e do cuidado com aqueles que mais precisam. Como reforça Renato Agostini Neto – Diretor de Operações da CITUR.